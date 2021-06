Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decretat sambata o saptamana de vacanța pentru a incetini raspandirea virusului in capitala Rusiei, dupa ce numarul infectarilor a crescut dramatic, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. ”Saptamana aceasta, situația raspandirii coronavirusului s-a deteriorat net,…

- Bilatul oficial zilnic al infectiilor cu noul coronavirus in Rusia a depasit 10.000 - o premiera din martie -, pe fondul unei campanii de vaccinare care bate pasul pe loc, arata date statistice, relateaza AFP. In total, 10.407 cazuri de covid-19 au fost inregistrate in tara, dintre care 4.124…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, s-a aratat scandalizat de lentoarea cu care avanseaza vaccinarea anti-COVID-19 in capitala rusa, ai carei locuitori refuza in mare parte sa se vaccineze chiar daca exista seruri din abundenta, iar rata mortalitatii este ridicata, scrie Agerpres. „Oamenii continua…

- Comunele Margau și Savadisla scapa de restricțiile de weekend, ca urmare a scaderii ratei de infectare cu COVID-19, la sub 3,5 la mia de locuitori. Prin urmare, circulația va fi permisa în fiecare zi pâna la ora 22:00, iar magazinele vor funcționa pâna…

- Beatris Ionita (b1.ro) Tragedie la Spitalul Victor Babeș din Capitala, luni seara. Trei persoane au decedat dupa ce s-a oprit alimentarea cu oxigen in TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș din Capitala, au declarat surse din Ministerul Sanatații. Opt pacienți cu Covid-19 erau internați in unitatea…

- Raed Arafat ofera explicații cu privire la situația disperata de la Spitalul Foișor din Capitala, unde zeci de pacienți proapat operați sau cu situații grave au fost evacuați de urgența. Decizia ca unitatea medicala sa devina suport-Covid a fost luata astazi.