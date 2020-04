Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a cerut vineri guvernului britanic sa introduca obligativitatea purtarii de masca pentru persoanele care calatoresc cu transportul public sau sunt la cumparaturi in capitala Marii Britanii, potrivit Reuters. Potrivit primarului Londrei, dovezile din intreaga lume arata…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri ca le va cere locuitorilor statului sa-si acopere fata in public atunci cand nu pot mentine distanta sociala de circa 2 metri fata de alte persoane, informeaza joi dpa. El a spus in cadrul conferintei sale de presa zilnice ca va emite…

- Guvernul israelian a emis marti un ordin privind obligativitatea portului mastilor de protectie in public pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza Reuters. De asemenea a fost aprobat un calendar pentru restrictii mai aspre de calatorie pentru sarbatoarea Pastelui evreiesc sau Pesah, care incepe…

- Infectat cu noul coronavirus, Boris Johnson, premierul Marii Britanii a fost spitalizat ca “masura de precautie”. Potrivit presei din Regat, in cazul lui Boris Johnson, simptomele de boala raman persistente la 10 zile de la diagnosticare. Reuters noteaza ca nu exista un “plan B” clar daca Boris Johnson…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca autoritatile sanitare recomanda acum americanilor sa îsi acopere fata cu masti ne-medicale din material textil, în mod voluntar, informeaza Reuters si AFP. În cadrul briefingului de presa zilnic, Trump a evidentiat ca autoritatile…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate sa vad cat de repede…

- Ucraina restrictioneaza si mai mult utilizarea transportului public in capitala Kiev, ca parte a eforturilor de limitare a raspandirii epidemiei de coronavirus, potrivit Reuters si Ukrinform.Autoritatile au impus deja la Kiev restrictii de calatorie, printre care si inchiderea metroului din…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…