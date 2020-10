Restrictii mai stricte pentru diminuarea raspandirii COVID-19 vor fi aplicate la Londra incepand de sambata, a anuntat joi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, potrivit agentiei DPA. Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei nu se vor mai putea intalni in spatii inchise cu persoane din alte gospodarii, interdictie valabila atat pentru locuintele private, cat si pentru spatiile publice cum ar fi barurile sau restaurantele. Intalnirile in spatii publice deschise in grupuri de maxim sase persoane sunt inca permise. Virusul ''se raspandeste rapid peste tot in orasul nostru'',…