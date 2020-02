Coronavirus Prima victimă confirmată în Coreea de Sud Autoritatile din Coreea de Sud confirma prima persoana decedata din cauza coronavirusului, iar 51 de cazuri noi au fost raportate în 24 de ore în Coreea de Sud, ceea ce aduce la 104 numarul total de persoane care au contractat virusul, anunța Le Figaro, citat de Mediafax.



Doar în orasul Daegu, al patrulea cel mai mare din Coreea de Sud, cu peste 2,5 milioane de locuitori, au fost identificate aproape 50 de cazuri. O femeie de 61 de ani, membra a sectei crestine &"Biserica Shincheonji a lui Isus&", nestiind ca a contractat boala, este suspectata ca a contaminat singura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP.

- Alte 6.973 de persoane sunt suspectate ca au fost infectate, au precizat autoritatile, adaugând ca monitorizeaza peste 47.000 de persoane care ar fi putut intra în contact cu virusul. Autoritatile chineze au izolat mai multe orase din provincia centrala Hubei, unde virusul a fost…

- Cea mai tanara victima a coronavirusului este un barbat de 36 de ani, fara probleme medicale cunoscute, au anunțat vineri autoritațile din Wuhan. Cazul starnește ingrijorare in condițiile in care medicii credeau ca doar pacienții varstnici cu boli cronice sunt vulnerabili.Coronavirusul depistat in Wuhan…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite,duminica noaptea, dupa ce un microbuz care aducea romani din Londra spre Vasluia ieșit de pe carosabil și s-a izbit de copacii de pe marginea drumului inlocalitatea Poenari din județul Neamț. Autoritațile au declanșat cod roșu de intervenție…

- UPDATE, 17 dec, ora 7:00 – 12 persoane din 7 locuinte de pe strada Puskin din municipiul Botosani si-au au petrecut noaptea trecuta la rude, dupa ce au fost evacuate din propriile case. Oamenii au alertat, ieri, autoritatile cu privire la existenta unui miros puternic de gaze in locuinte. La fata locului…

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…