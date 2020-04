Coronavirus: Presiuni pentru reintegrarea comandantului revocat al USS Theodore Roosevelt

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele anchetei privind demiterea comandantului portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, eliberat din functie dupa criticile asupra gestionarii pandemiei de COVID-19 pe nava sa, i-au fost prezentate vineri secretarului american al Apararii, Mark Esper, noteaza agenția

- Un militar de pe portavionul american Theodore Roosevelt, devenit un focar de coronavirus, a decedat din cauza acestei boli, fiind primul membru al echipajului acestei nave ucis de COVID-19, relateaza Agerpres.

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sprijinit duminica decizia de revocare a comandantului portavionului nuclear USS Theodore Roosevelt care a tras un semnal de alarma pentru a obtine evacuarea navei sale contaminate de coronavirus, noteaza AFP. Mark Esper, vizibil stanjenit, s-a ferit sa…

- Comandantul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, al carui echipaj a fost consemnat la bord din cauza epidemiei de coronavirus, a fost aclamat calduros de marinarii sai la plecare. Salutul demn de un erou a fost postat pe rețelele de socializare.

- Comandantul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, al carui echipaj a fost consemnat la bord din cauza epidemiei de COVID-19, a fost aclamat de marinarii sai la plecare, asa cum arata numeroase inregistrari video postate pe retelele de socializare, potrivit AFP. Se poate vedea cum capitanul…

- Portavionul american nuclear USS Theodore Roosevelt, cu circa 4.000 de militari la bord, se confrunta cu o contaminare galopanta a noului coronavirus. Comandantul portavionului a cerut evacuarea de urgența a militarilor, intr-o scrisoare cu accente dramatice. Pentagonul nu este de acord cu evacuarea,…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a amanat un turneu diplomatic prevazut pentru saptamana viitoare in Asia Centrala, din cauza epidemiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat marti Pentagonul, informeaza AFP.Esper trebuia sa se deplaseze in India, Pakistan si Uzbekistan in perioada…