- Presedintele Donald Trump a anuntat duminica, la Casa Alba, prelungirea aplicarii masurilor vizand mentinerea distantei sociale pana pe 30 aprilie, informeaza luni AFP si dpa. "Vom prelungi recomandarile noastre pana pe 30 aprilie pentru a incetini raspandirea", a declarat presei Donald…

- Un caine de companie in varsta de 17 ani din Hong Kong, care a fost testat negativ la coronavirus dupa ce suspiciunile initiale de infectare s-au dovedit nefondate, a murit la doua zile dupa ce a fost eliberat din carantina, au anuntat miercuri autoritatile, potrivit Reuters. Potrivit…

- Bursa americana a inregistrat cel mai mare declin din ultimele trei decenii, adica de dupa 1987. Dow Jones Industrial Average, S&P 500 și Nasdaq Composite au inchis cu un minus de 12%, cel mai redus nivel din decembrie 2018 incoace, noteaza Reuters. Investitorii sunt ingrijorati de efectele pe care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta vineri starea de urgenta nationala din cauza epidemiei provocate de coronavirus, afirma surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters. Casa Alba nu a reactionat imediat la solicitarea de a comenta stirea. Conform unei legi din 1988, Agentia federala…

- Presedintele american Donald Trump nu a efectuat un test pentru noul coronavirus, a anuntat, luni, Casa Alba, citata de DPA.Asta in condițiile in care boala respiratorie se raspandeste in tara, State Unite raportand, marți, 708 cazuri de infecții cu coronavirus și 27 de decese.Donald Trump nu a fost…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…