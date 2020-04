Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Numarul deceselor cauzate in ultimele 24 de ore de noul coronavirus in regiunea Lombardia, din nordul Italiei, este de 416, aducand la 6.360 numarul total al cazurilor fatale de COVID-19 in aceasta regiune italiana, au anuntat duminica seara surse medicale de la Milano, citate de Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, avand in vedere comunitatea numeroasa de cetateni romani din regiunile afectate, la nivelul Ambasadei Romaniei la Roma a fost constituit un task force care se afla in legatura constanta cu Protectia Civila Italiana si alte autoritati italiene cu atributii…

- MAE informeaza ca, pana acum, ambasada Romaniei la Roma și oficiile consulare de pe teritoriul Italiei nu au primit notificari din partea autoritaților locale referitor la faptul ca ar fi romani printre persoanele infectate cu noul coronavirus. 10 orase din nordul Italiei sunt in carantina și s-au…