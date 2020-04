Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca a semnat un ordin prin care suspenda temporar eliberarea permiselor de rezidenta permanenta (green card-urile) cu scopul de a proteja lucratorii americani, in plina criza generata de noul coronavirus, transmit joi AFP si Reuters. "Tocmai am semnat un ordin ce suspenda in mod temporar imigrarea in SUA", a declarat presedintele american in briefingul de presa zilnic. "Aceasta va permite sa ne asiguram ca americanii fara locuri de munca, indiferent de origine, sunt primii care sa poata beneficia de locurile de munca, pe masura ce economia se…