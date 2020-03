Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inceput duminica o ampla campanie de verificare a modului in care marile lanturi de magazine aplica masurile necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus COVID-19, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de ANPC. O echipa…

- Naftali Bennett, ministrul Apararii din Israel, a publicat o inregistrare video in care ofera cel mai important sfat pentru evitarea deceselor provocate de noul coronavirus: izolarea totala a batranilor. Oficial israelian sustine ca epidemia va lua sfarsit abia dupa ce 60-70% din populatie va fi…

- ​​Serena Williams a afirmat, într-un mesaj pe reteaua TikTok, ca distantarea sociala din aceasta perioada îi provoaca anxietate si stres, informeaza News.ro. Principalul vinovat pentru aceasta situație este pandemia de coronavirus.Serena Williams, despre Coronavirus și perioada pe care…

- Coronavirus in Romania. Doctorul Hans Kluge, director regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, și experții comitetului de urgența țin o conferința de presa despre impactul COVID-19 in Europa.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta vineri starea de urgenta nationala din cauza epidemiei provocate de coronavirus, afirma surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters. Casa Alba nu a reactionat imediat la solicitarea de a comenta stirea. Conform unei legi din 1988, Agentia federala…

- Presedintele american Donald Trump nu a efectuat un test pentru noul coronavirus, a anuntat, luni, Casa Alba, citata de DPA.Asta in condițiile in care boala respiratorie se raspandeste in tara, State Unite raportand, marți, 708 cazuri de infecții cu coronavirus și 27 de decese.Donald Trump nu a fost…

- Chiar daca boala respiratorie se raspandeste in tara, presedintele american Donald Trump nu a efectuat un test pentru noul coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, citata marti de DPA. Trump nu a fost testat pentru COVID-19, boala provocata de virus, intrucat nu a avut niciun contact strans…