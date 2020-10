Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, in varsta de 70 de ani, este in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, a relatat marti agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters.

- Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a intrat in izolare, dupa ce a fost in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, anunța news.ro.Persona respectiva are si simptome de Covid-19. Fosta inotatoare s-a autoizolat acasa, pentru sapte zile, dar va continua…

- Aflat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata, Marcel Ciolacu a efectuat un test pentru noul coronavirus. “Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am autoizolat. Am efectuat testul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat marti ca s-a plasat in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19, transmit AFP si dpa. ''Am aflat ca am fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19. Tinand cont de acest fapt si in conformitate cu…

- Marcel Ciolacu se afla in izolare, dupa ce in weekend a intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus, a declarat președintele PSD pentru Libertatea."Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca va intra in autoizolare pana marți fiindca a participat la o intalnire cu o persoana infectata cu coronavirus, conform Reuters. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei Europene intr-o postare pe Twitter. „Am fost informata…

- PreședintaComisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca vaintra in autoizolare pana marți, deoarece a intrat in contact cuo persoana care are test pozitiv la coronavirus, informeazaAgerpres, citand Reuters. „Am fost informata ca am participat marțea trecuta la o intalnire la care a…

- Premierul Ludovic Orban și-a suspendat toate activitațile publice și intalnirile și urmeaza sa se testeze pentru COVID-19 dupa ce a participat la o emisiune tv unde realizatorul a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Este vorba despre Silviu Manastire care a confirmat ca a fost pozitiv. Moderatorul…