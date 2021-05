Coronavirus: Preşedintele sud-african anunţă înăsprirea restricţiilor Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a anuntat duminica seara o revenire la masuri mai stricte impotriva COVID-19, in contextul in care tara se afla sub amenintarea iminenta a celui de-al treilea val al pandemiei, noteaza AFP. Patru din cele noua provincii ale tarii, printre care Gauteng, care include Johannesburg, precum si capitala Pretoria, sunt deja lovite de al treilea val, a afirmat seful statului intr-un discurs televizat. "Este, poate, numai o chestiune de timp inainte ca intreaga tara sa intre in al treilea val", a avertizat el. Africa de Sud este oficial cea mai lovita tara de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a anuntat duminica seara o revenire la masuri mai stricte impotriva COVID-19, in contextul in care tara se afla sub amenintarea iminenta a celui de-al treilea val al pandemiei, noteaza AFP, citata de Agerpres. Patru din cele noua provincii ale tarii,…

- Președintele PNL Ludovic Orban nu exclude apariția altor candidați pentru șefia PNL, dar nu a comentat posibila candidatura a lui Dan Motreanu. Ludovic Orban a declarat, dupa Consiliul Național al PNL, intr-o...

- Ungaria va ridica majoritatea restricțiilor aflate inca in vigoare, inclusiv interdicția de a circula pe timpul nopții, imediat ce țara va atinge pragul de cinci milioane de vaccinați in acest weekend, a anunțat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Germania raporteaza ca incidenta cumulata a cazurilor de Covid-19 a inregistrat o scadere constanta timp de sase din ultimele sapte zile. Acest fapt demonstreaza ca tara a inceput sa controleze cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres . Institutul Robert Koch (RKI) a informat…

- ''Varful celui de-al treilea val al epidemiei pare sa fie in urma noastra'', cu ''o scadere reala a circulatiei virale timp de zece zile'', a declarat, joi, premierul francez, Jean Castex, relateaza AFP. Franta a atins, de asemenea, ''varful valului de spitalizari si putem spera la inceputul…

- De la inceputul campaniei de vaccinare, țarile UE au primit 88 de milioane de doze de diferite preparate impotriva COVID-19, dintre care 62 de milioane de doze au fost administrate. Uniunea Europeana se afla la inceputul celui de-al treilea val de raspindire a infecției cu coronavirus COVID-19, a declarat…

- Kremlinul a afirmat miercuri ca presedintele rus Vladimir Putin le-a dat un bun exemplu rusilor prin faptul ca s-a vaccinat impotriva COVID-19 si a anuntat ca el va primi a doua doza de vaccin in urmatoarele trei saptamani, informeaza Reuters. Putin a fost inoculat cu prima doza marti,…

- Guvernul ia in calcul modificarea restricțiilor de circulație, din cauza creșterii numarului de cazuri noi. Surse guvernamentale susțin ca executivul ar urma sa modifice ora de la care se aplica restricțiile de circulație pe timpul nopții, potrivit digi24.ro Astfel, circulația in afara locuinței va…