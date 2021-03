Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului de livrari, in luna martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie minimum 3.128.000 de doze, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu.

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…

- Presedintele Joe Biden a salutat joi faptul ca SUA sunt "cu cateva saptamani inaintea" programului de vaccinare anti-COVID-19, dupa ce a promis ca vor fi administrate 100 de milioane de doze in 100 de zile la preluarea mandatului de sef al statului, pe 20 ianuarie, informeaza vineri AFP. "Sunt aici…

- O reactie adversa rara dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin Pfizer a fost inregistrata de Institutul National de Sanatate Publica. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sanatatii a spus ca nu sunt modificari semnificative fata de saptamâna trecuta cu privire la calendarul de livrare a dozelor de vaccin anti-COVID. „Cu privire la dozele…

- Romania a contractat in jur de 20 de milioane de doze de vaccin BioNTech Pfizer, iar pana la sfarsitul lui martie ar trebui sa soseasca in jur de 2,5 milioane de doze, a anuntat, vineri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. ‘Pana in momentul de fata, exista doua companii care au aprobat…

- Circa 7,04 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Brazilia, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, transmite agerpres.ro.Miercuri, cea mai mare tara din America Latina a inregistrat 70.

- Conform datelor de la Universitatea Johns Hopkins, cel puțin 70.000.538 de persoane au fost afectate cu coronavirus, scrie hotnews . Institutul Robert Koch inregistreaza noi varfuri in raspandirea epidemiei de Covid in Germania, unde au fost raportate peste 30.000 de infectari noi in 24 de ore, dar…