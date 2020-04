Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.200 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP."Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Teheranul a dat duminica de inteles ca nu va accepta niciodata un ajutor medical american pentru a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca ii suspecteaza pe 'sarlatanii' la putere la Washington ca sunt 'capabili' sa vrea sa inrautateasca epidemia in Iran, transmite AFP. Iranul,…

- Congresul SUA a adoptat un plan de ajutor social de aproximativ 100 de miliarde de dolari destinat angajatilor direct afectati de impactul epidemiei de coronavirus, in timp ce responsabili americani si Casa Alba negociau un plan gigant de relansare economica care ar putea merge pana la alocarea a 1.300…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni ca mitingurile de campanie nu reprezinta o problema speciala in contextul epidemiei de coronavirus pentru care SUA - potrivit lui - sunt bine pregatite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.'Cred ca este foarte sigur', a declarat Trump, cand…

- Donald Trump va solicita Congresului 2,5 miliarde de dolari pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Un miliard de dolari va fi folosit pentru dezvoltarea unui vaccin, in timp ce restul va fi folosit pentru terapii si echipamente de protectie. Presedintele SUA, Donald Trump, va solicita Congresului…

- Presedintele american Donald Trump va propune, in proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari in asistenta externa furnizata de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor ce vizeaza contracararea amenintarilor economice venite din partea Chinei si Rusiei, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni Chinei orice ajutor are nevoie pentru a tine sub control epidemia provocata de noul coronavirus care a ucis 81 de oameni, a blocat calatoriile a zeci de milioane de oameni in perioada vacentei de Anul Nou chinezesc si a tensionat pietele financiare mondiale,…