Coronavirus: Preşedintele Serbiei anunţă relaxarea treptată a restricţiilor începând de marţi Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a anuntat sambata ca se va incepe relaxarea treptata a restrictiilor impuse ca urmare a epidemii COVID-19 dupa acest sfarsit de saptamana in care este sarbatorit Pastele ortodox, transmite dpa. Serbia a impus reguli stricte de izolare pentru a preveni raspandirea epidemiei noului coronavirus, inclusiv restrictii de circulatie pe o perioada de 84 de ore care acopera intregul week-end prelungit, ceea ce inseamna ca oamenii nu vor putea parasi casele de vineri dupa-amiaza pana marti dimineata. Incepand de marti, restrictiile de circulatie vor incepe la ora 18:00,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

