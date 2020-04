Coronavirus: Preşedintele parlamentului iranian, bolnav de COVID-19 Presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, este infectat cu noul coronavirus, au anuntat joi televiziunea de stat si agentia ISNA, preluate de AFP si Xinhua.



Larijani a fost testat pozitiv dupa ce a prezentat o serie de simptome, iar acum se afla in carantina si sub tratament.



Mai multi responsabili ai Republicii islamice, una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, au contractat deja maladia.



Joi, Iranul a raportat ca numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 50.468, iar cel al deceselor la 3.160.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

