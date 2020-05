Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria asteapta la scuze de la Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European, pentru remarcile sale anterioare critice, dupa ce miercuri Comisia Europeana a declarat masurile guvernului ungar legate de coronavirus ca fiind conforme cu legislatia europeana, a declarat joi , seful de cabinet…

- Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au insarcinat Comisia Europeana (CE) sa pregateasca un plan de iesire din criza, amanand deciziile dificile cu privire la solidaritate, reclamate de tarile din sudul Europei celor din Nord, relateaza AFP.

- Ministrii Economiei si Finantelor din Uniunea Europeana intentioneaza sa discute joi dupa-amiaza, in mod detaliat, masurile de combatere a crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite DPA, citata de Agerpres. La randul sau, Comisia Europeana intentioneaza sa le prezinte ministrilor…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza dpa. Doua conditii vor…

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…

- Pilon si membru fondator al Uniunii Europene, Italia ii cere UE sa se arate la inaltimea provocarilor puse de pandemia COVID-19, in caz contrar expunandu-se unui risc mortal, comenteaza luni AFP. "Fara solidaritate, legaturile si motivele de a fi impreuna se duc pe apa Sambetei", a avertizat presedintele…

- Comisia Europeana a prezentat, vineri, o serie de masuri economice si fiscale, in cadrul unui efort coordonat la nivelul Uniunii Europene, pentru atenuarea impactului socio-economic generat de pandemia de coronavirus.Comisia Europeana prezinta astazi o reactie imediata pentru atenuarea impactului…

- In contextul declararii pandemiei de coronavirus, statele iau masuri dure pentru a face fața recesiunii in zona euro care „pare inevitabila“ in prima jumatate a acestui an, iar piața valutara intra pe roșu. Pentru a contracara efectele, Comisia Europeana a anuntat, miercuri, un plan de investitii pentru…