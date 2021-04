Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca vrea sa se vaccineze impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, transmite dpa. Joi, in conferinta de presa pe care o sustine zilnic, Lopez Obrador, in varsta de 67 de ani, a afirmat ca riscurile acestui vaccin sunt scazute. El a precizat ca are dreptul la acest vaccin pentru ca este folosit in zona in care locuieste. Lopez Obrador s-a imbolnavit de COVID-19 in ianuarie. Acum cateva zile, el declarase ca nu era necesar sa se vaccineze, dat fiind ca avea suficienti anticorpi in urma infectiei. In Mexic, vaccinurile li se administreaza…