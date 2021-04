Coronavirus: Preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost vaccinat cu AstraZeneca Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost vaccinat marti impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca, cerand oamenilor sa aiba incredere in vaccinuri dupa ce mai multe tari au limitat utilizarea AstraZeneca din cauza cazurilor rare raportate de formare de cheaguri de sange, relateaza Reuters. Lopez Obrador, in varsta de 67 de ani, a declarat ca beneficiile vaccinarii cu serul AstraZeneca depasesc riscurile. Presedintele mexican, care a contractat COVID-19 in ianuarie, a declarat ca doreste sa incurajeze toti adultii in varsta sa se vaccineze pentru a fi protejati de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

