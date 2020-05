Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski, a anuntat sambata prelungirea cu doua saptamani a starii de urgenta in tara, dupa o agravare a epidemiei de COVID-19, cu o suta de cazuri noi si 16 decese in ultimele trei zile, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Tinand cont de ultimele evolutii,…

- Spania a raportat, pentru prima data in ultimele doua luni, mai putin de 100 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore. In acelasi interval, peste 2.700 de persoane au fost declarate vindecate.

- Spania a raportat, pentru prima data in ultimele doua luni, mai putin de 100 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore. In acelasi interval, peste 2.700 de persoane au fost declarate vindecate.

- Camera inferioara a parlamentului ceh a prelungit marti pana la 17 mai starea de urgenta care sustine principalele masuri luate de guvern pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, o prelungire mai scurta decat cea avuta in vedere de guvern, relateaza Reuters. Premierul ceh Andrej Babis ceruse…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, acuzand ca la adapostul acestei masuri „creste lipsa de transparenta” si este deschis „drum liber abuzurilor”. Tariceanu acuza autoritatile ca duc o „politica anti-romaneasca” si spune ca ar trebui repornita…

- CORONAVIRUS. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat astazi ca starea de urgența din Romania se va prelungi cu inca o luna. Avertismentul transmis ieri de secretarul de stat Raed Arafat prinde contur. Președintele țarii a anunțat in urma cu scurt timp ca va emite un decret pentru prelungirea…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…