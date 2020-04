Coronavirus: Preşedintele Kazahstanului anunţă relaxarea unor restricţii, dar şi prelungirea stării de urgenţă Kazahstanul va incepe in cursul saptamanii relaxarea unora dintre restrictiile impuse din cauza pandemiei, dar starea de urgenta va continua pana cel putin la data de 11 mai, a anuntat luni presedintele Kasim-Jomart Tokaev, potrivit agentiei Reuters. Companii cum sunt banci, firme de logistica si fabrici vor putea sa se redeschida marti in cea mai mare parte din tara, iar cursele aeriene interne vor fi reluate de vineri intre principalele doua orase, Almati si Nur-Sultan. Locuitorii vor avea voie sa iasa la plimbare in zilele urmatoare, desi Tokaev a prelungit starea de urgenta declarata la mijlocul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Stați acasa pentru a nu ajunge pe un pat de spital” Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți prelungirea starii de urgența pentru alte 30 de zile. Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pana pe 14 mai. In termen de 5 zile Parlamentul…

- Starea de urgența in Romania, prelungita cu 30 de zile. Iohannis: “Pericolul nu a trecut, iar relaxarea restrictiilor ar duce la o crestere vertiginoasa a cazurilor de infectare” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile,…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a prelungit vineri pana la sfarsitul lunii aprilie starea de urgenta instituita pe teritoriul tarii de pe 16 martie, pentru a combate propagarea COVID-19, informeaza agentia de presa EFE. "Pe 15 aprilie expira decretul meu privind declararea starii de…

- Parlamentarii cehi au aprobat marti prelungirea starii de urgenta pana la 30 aprilie, un termen mai scurt decat a avut in vedere guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Guvernul premierului Andrej Babis ceruse o prelungire pana la 11 mai a starii de urgenta care ii permite…

- Parlamentul spaniol a aprobat, la primele ore ale zilei de joi, dupa o sedinta maraton, prelungirea starii de urgenta cu 15 zile, pana la 12 aprilie, transmite Reuters. O majoritate de 321 de deputati au votat pentru, iar 28 s-au abtinut. Partidul Popular, cea mai mare formatiune din opozitie,…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…

- Avocatul Poporului ii solicita presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de…