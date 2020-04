Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda va declara stare de urgenta incepand de joi timp de o luna, pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, premierul Prayuth Chan-ocha, potrivit Reuters si DPA. Starea de urgenta va cuprinde o serie de masuri obligatorii si de 'apeluri…

- Tot mai multe țari impun restricții de deplasare, pe fondul inmulțirii cazurilor de coronavirus la nivel mondial. In Italia au fost interzise calatoriile in interiorul țarii. Peste Ocean, 1 din 3 americani sta acasa, iar in Spania, țara europeana cea mai afectata, dupa Italia, starea de urgenta se prelungește…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.

- Presedintele Kazahstanului a decretat duminica instituirea, timp de o luna, a starii de urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului in statul din Asia Centrala, unde opt cazuri au fost confirmate, informeaza AFP.Masura se aplica de luni, de la ora locala 08.00 (02.00 GMT), pana la…

- Guvernul Ungariei a decis sa declare starea de urgența, pentru a-și proteja cetațenii, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de Gergely Gulyas, seful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei. Starea de urgența, care este in vigoare pana la revocarea masurii, permite Guvernului sa…