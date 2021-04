Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a primit joi o prima doza din vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19, in conformitate cu recenta decizie a Germaniei de a rezerva serul...

- Peste 55.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 196 de reacții adverse, a anunțat, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, din persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 26.386 au primit…

- 58.062 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate marți, 23 martie, de Comitetul Național de Vaccinare. Numarul persoanelor imunizate este in creștere cu aproape 11.000 fața de ziua de luni.Dintre cele 58.062 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore,…

- Ministrul britanic al apararii Ben Wallace a atentionat ca ar fi ''contraproductiva'' o blocare a exporturilor de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, asa cum a amenintat in ajun presedintele Comisiei Europene, transmite AFP. ''Uniunea Europeana stie ca restul…

- Premierul francez Jean Castex a primit prima doza de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, vineri, la spitalul militar Begin din Saint-Mande, in apropiere de Paris, o injectie destinata sa-i linisteasca pe francezi dupa scurta suspendare a acestui ser, relateaza AFP. "Nu am simtit nimic,…

- Premierul indian Narendra Modi a primit luni prima doza de vaccin impotriva COVID-19 produs chiar in India, marcand extinderea campaniei de imunizare din tara, in conditiile in care numarul infectiilor este in crestere intr-o serie de state indiene mari, relateaza Reuters. "Fac apel la…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna); (570 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinați 43.319 romani și au fost raportate 164 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Din cele 43.319 persoane vaccinate in…