- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a subliniat ca tara sa este solidara cu Grecia si Bulgaria in criza migratiei, semnaleaza luni AFP. 'Deplina solidaritate cu Grecia si Bulgaria, Franta este gata sa contribuie la eforturile europene pentru a le acorda rapid asistenta si pentru a apara frontierele',…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri seara ca "diferentele sunt inca prea mari pentru a ajunge la un acord" privind bugetul multianual al UE, la finalul summitului extraordinar al celor 27, relateaza AFP si Reuters. "Va trebui sa discutam din nou chestiunea", a adaugat sefa guvernului german,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ”crede in doua suveranitati” in cadrul unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian, afirma el intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului Le Figaro, relateaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca a vorbit in prealabil cu premierul Japoniei in legatura cu conditiile de detentie ale fostului presedinte al aliantei Renault-Nissan, Carlos Ghosn, transmite Reuters potrivit Agerpres. "I-am spus de cateva ori premierului Shinzo Abe ca…

- A ameninta Irakul cu impunerea de sanctiuni nu ajuta foarte mult, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat ca Bagdadul ar putea fi vizat de sanctiuni ''fara precedent'' daca fortele SUA ar fi nevoite sa paraseasca…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a luat angajamente privind denuclearizarea și crede ca omologul sau de la Phenian este un „om de cuvant”, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.La cateva ore dupa ce Kim Jong Un…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis, in mesajul de Anul Nou, ca intentioneaza sa continue planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, in pofida protestelor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Reforma pensiilor, pentru care am asumat angajamentul…