Coronavirus: Preşedintele Franţei anunţă restricţii extinse şi închiderea şcolilor Presedintele Frantei Emmanuel Macron a anuntat miercuri o extindere pe intreg teritoriul tarii a masurilor de combatere a coronavirusului si inchiderea scolilor timp de trei saptamani, in incercarea de a opri al treilea val al bolii, relateaza AFP.



Aceste reguli valabile pentru intreg teritoriul prevad restrictii de circulatie de la ora locala 19:00 (17:00 GMT), inchiderea anumitor centre comerciale si restrictii de deplasare. Doua din cele trei saptamani de inchidere a scolilor vor corespunde cu vacanta de primavara, masura care va fi valabila in toata tara. AGERPRES/( AS - autor:Violeta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

