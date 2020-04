Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, le-a ordonat fortelor de ordine ''sa traga pentru a ucide'' acele persoane care incalca prevederile impuse de autoritati in ceea ce priveste carantina pentru COVID-19, transmite joi EFE. "Nu am nicio indoiala. Ordinele mele sunt pentru politie…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, le-a ordonat fortelor de ordine "sa traga pentru a ucide" acele persoane care incalca prevederile impuse de autoritati in ceea ce priveste carantina pentru COVID-19, transmite joi EFE, conform agerpres.ro. "Nu am nicio indoiala. Ordinele mele sunt pentru…

- Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a anuntat joi plasarea în carantina a capitalei Manila, unde adunarile mari sunt acum interzise si scolile închise timp de o luna pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza AFP, DPA si Reuters. Într-o…

- Un numar de 52 dintre cei 100 de senatori, toti alesi republicani in afara de unul, au apreciat ca presedintele Statelor Unite nu a fost gasit vinovat de abuz de putere.Ei urmeaza sa se pronunte asupra celui de-al doilea cap de acuzare: obstructionarea Congresului. Respingerea asteptata…

- Președintele american Donald Trump a fost achitat miercuri, de catre membrii Senatului Statelor Unite, pentru acuzațiile privind abuzul de putere și obstrucționare a Congresului, relateaza site-ul postului CNN.

- Donald Trump a anunțat, marți seara, in plenul Congresului, marea revenire americana. Președintele a ținut discursul anual despre starea națiunii, in care a vorbit despre economie, imigrație și lupta impotriva terorismului.

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput, marti seara, discursul despre Starea Uniuniim afirmand ca "in urma cu trei ani am lansat marea revenire americana", relateaza DPA si AFP. "Dusmanii Americii sunt pe fuga... Averile Americii sunt in crestere", a afirmat el in fata Congresului.…

- Alianta Nord-Atlantica ar trebui sa se extinda pentru a include tari din Orientul Mijlociu, a propus joi seara Donald Trump, presedintele Statelor Unite."Cred ca NATO ar trebui sa se extinda si ar trebui sa includem Orientul Mijlociu, absolut", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de…