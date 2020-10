Stiri pe aceeasi tema

- Margaritis Schinas, unul din vicepreședinții Comisiei Europene, a fost diagnosticat cu coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter. Margaritis Schinas este insarcinat cu promovarea modului de viața european. Este al doilea caz de coronavirus depistat in cadrul Comisiei Europene. „Tocmai am aflat ca…

- AstraZeneca a reluat testele clinice in Statele Unite ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa autorizarea primita in acest sens din partea autoritatilor de reglementare, iar Johnson & Johnson se pregateste sa faca acelasi lucru, luni sau marti, relateaza Reuters. Aceste…

- In februarie 2019, astrologul Jessica Adams a comunicat informația ca, potrivit calculelor ei, un virus „va lovi crunt" omenirea in 2020, menționand chiar data la care se va inregistra prima victima, la Wuhan – 10 ianuarie 2020. Jessica Adams a anunțat recent o serie de predicții și pentru…

- Ungaria plafoneaza prețul testelor pentru coronavirus. Astfel, laboratoarele nu pot cere mai mult de 54 de euro celor care fac testul PCR la cerere. In Europa, prețul testelor poate ajunge și la 140 de euro.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca se discuta posibilitatea solicitarii unui test negativ de coronavirus cetatenilor care vin din state cu numar ridicat de infectari. In cazul in care se prezinta un astfel de rezultat, se va renunta la masura carantinarii pentru 14 zile. ”Analizam…

- Record de noi cazuri COVID in Cehia: de ieri pana astazi, 1.677 de persoane au fost depistate pozitiv, mai multe ca niciodata de la inceputul pandemiei. Oamenii stau ore intregi la coada sa se testeze, asta deși s-au deschis noi centre.

- Toți membrii delegației Echipei Naționale a Moldovei au primit in jurul orei 15:00 rezultatul testului Covid-19. Și in cazul tuturor acesta este negativ, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- E haos total in sistemul sanitar din Romania, unde romanii care se testeaza de coronavirus sunt obligați sa aștepte rezultatele chiar și o saptamana intreaga.In Dolj, aproximativ 200 de cazuri au fost inregistrate numai in doua camine de batrani, in ultimele saptamani. Anchetele epidemiologice…