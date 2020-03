Stiri pe aceeasi tema

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters."Un regim de conditionalitate va…

- Președintele Uniunii Europene a propus vineri sa completeze gaura lasata de Marea Britanie în urmatorul buget pe termen lung al blocului, cu venituri dintr-o noua taxa pe materiale plastice și fonduri din comerțul cu emisii de carbon, noteaza Reuters.La summit-ul ce urmeaza a avea loc…

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. Daca masura va fi adoptata la referendumul…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, conform News.ro.Intr-un articol…

- Conform sursei citate, "Daca vor continua cu incalcarea acordului de la Viena, atunci da, intr-o perioada scurta de timp, intr-un an sau doi, ar putea avea acces la o arma nucleara", a declarat Le Drian pentru postul RTL, citat de Reuters. Ministri de Externe din statele UE urmeaza sa aiba…