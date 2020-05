Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate oficial in Romania a urcat marți la 6.879, dupa anunțarea a inca 246 de infectari. Totodata, bilanțul pacienților cu Covid-19 care au murit a ajuns astazi la 332. La raportarea de ieri de la pranz fusesera anunțate 333 de cazuri noi, ridicand totalul la 6.633.…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia,…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 627 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 189…

- “In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 317 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 129 in Spania,…

- De la inceputul epidemiei cu noul coronavirus și pana la acest moment au decedat 11 cetațeni romani aflați in strainatate - 8 in Italia, 2 in Franța și unul in Marea Britanie. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice…

- Pana acum au murit 2 romani pe teritoriul Romaniei de coronavirus și alți 8 romani aflați in strainatate.Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul…

- Potrivit Grupului de comunicare strategica (GCS), de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana in prezent, șapte cetateni romani au decedat ca urmare a infectiei cu noul coronavirus: 6 in Italia si 1 in Franta, scrie Mediafax. In strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat sambata dimineata ca in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. De asemenea, potrivit autoritatilor, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare…