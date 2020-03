Coronavirus: Preşedintele Comitetului Olimpic Spaniol, în favoarea amânării JO 2020 Presedintele Comitetului Olimpic Spaniol (COE), Alejandro Blanco, spune ca ar prefera ca JO 2020 de la Tokyo (24 iulie - 9 august) sa fie amanate, mentionand ca sportivii din tara sa nu se pot antrena din cauza masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus. ''Decizia apartine CIO dupa ce va primi raportari de la Organizatia Mondiala a Sanatatii si de la Comitetul de organizare a JO 2020. Informatiile pe care noi le primim in fiecare zi sunt unele neplacute pentru toate tarile, dar in ceea ce ne priveste, cel mai mult ne afecteaza faptul ca sportivii spanioli nu se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

