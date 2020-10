Coronavirus: Preşedintele Bulgariei, testat negativ; record de cazuri de contagiere la nivel naţional Presedintele bulgar Rumen Radev a fost testat negativ, pentru a doua oara, la COVID-19 si se asteapta sa iasa in curand din autoizolarea obligatorie, a anuntat miercuri biroul sau, transmite Reuters, in contextul in care, potrivit EFE, Bulgaria a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.336 de noi cazuri de contagiere, o crestere cu 30% fata de bilantul precedent, anuntat marti. Radev, in varsta de 57 de ani, fost pilot militar, si-a intrerupt o vizita in Estonia si s-a intors acasa marti, dupa ce a intrat in contact saptamana trecuta cu un ofiter de armata care ulterior a fost testat pozitiv la COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

