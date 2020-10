Coronavirus: Preşedintele bulgar s-a autoizolat după contacte cu o persoană pozitivă la COVID-19 Presedintele bulgar Rumen Radev s-a autoizolat dupa ce secretarul sau general a fost testat pozitiv la coronavirus si va continua sa isi indeplineasca indatoririle de la distanta, a anuntat joi biroul presedintelui, citat de Reuters.



Bulgaria a inchis universitati, licee si cluburi de noapte timp de doua saptamani, printre alte masuri menite sa opreasca cresterea numarului noilor cazuri de COVID-19.



Joi, tara balcanica de 7 milioane de locuitori a raportat un nou record zilnic de 2.760 de infectii. Aproximativ 45.461 de bulgari au fost testati pozitiv pentru COVID-19 incepand…

