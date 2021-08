Seful statului brazilian Jair Bolsonaro a condus fara masca la un raliu de motociclete organizat duminica in capitala tarii Brasilia, pe fondul unor critici severe referitoare la modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateaza luni DPA si France 24.



Sute de simpatizanti ai sai i s-au alaturat in timpul raliului pe strazile capitalei si in imprejurimi, dintre care cei mai multi nu purtau masti de protectie faciala, potrivit presei locale.



Flancat de garzile sale de corp, Bolsonaro s-a aflat in fruntea manifestatiei sutelor de motociclisti, de la Palatul prezidential…