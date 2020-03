Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a decis joi includerea activitatilor religioase in categoria serviciilor esentiale care trebuie sa functioneze in continuare in perioada de izolare in contextul epidemiei COVID-19, transmit AFP si EFE.Decretul prezidential in acest sens, publicat in…

- Dani Alves (36 de ani) a criticat atitudinea președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro (65 de ani), in plica criza de coronavirus. Fostul fundaș dreapta al Barcelonei a postat miercuri pe contul sau de Instagram un mesaj, in care iși arata nemulțumirea la adresa lui Jair Bolsonaro, președintele Braziliei.…

- In Agrentina s-a decretat stare de carantina naționala, in timp ce Rio de Janeiro in Brazilia isi va inchide plajele si restaurantele, in lupta cu pandemia de coronavirus, anunța Agerpres.Argentina a decretat joi intrarea in carantina a populatiei sale, circa 44 de milioane de persoane, pana la sfarsitul…

- Jair Bolsonaro a dezmintit vineri informatia potrivit careia este infectat cu coronavirusul SARS-CoV-2. Vestea despre contaminarea presedintelui brazilian este prezentata ca fiind sigura de catre publicatia „Rio O Dia”.

- "Presedintele Jair Bolsonaro a facut testul coronavirusului si asteptam rezultatul", a scris joi, pe Twitter, fiul sefului statului. "Insa nu exista vreun simptom al bolii", a adaugat el. Palatul prezidential a anuntat anterior ca Fabio Wajngarten, seful serviciului de presa al lui Jair Bolsonaro -…

- Donald Trump, suspect de coronavirus, dupa ce a participat weekend-ul trecut la o intalnire la care a luat parte și o persoana depistata ulterior cu Covid-19. Barbatul este șeful secretariatului special de comunicare sociala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat la Antena 3 ca este posibil ca partidul sa atace la CCR desemnarea lui Florin Citu ca premier, de catre presedintele Klaus Iohannis, pe modelul sesizarii facute anterior in cazul desemnarii lui Ludovic Orban, a doua oara, dupa demiterea prin motiune…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat, pe Twitter, desemnarea unui general ca ministru al Casei civile, post echivalent celui de premier, intarind astfel prezenta militarilor in guvernul sau, transmite vineri AFP. Generalul Walter Souza Braga Netto, 62 de ani, il inlocuieste pe Onyx Lorenzoni,…