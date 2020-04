Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat vineri ca va propune saptamana viitoare extinderea masurilor nationale de izolare pentru a limita circulatia noului coronavirus pana la 1 mai, in contextul in care numarul de cazuri de infectie cu coronavirus raportate de Portugalia a depasit…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca daca aplicatiile de monitorizare menite sa ajute la contracararea raspandirii coronavirusului se dovedesc de succes, le-ar recomanda si ar fi ea insasi pregatita sa le foloseasca, anuntand de asemenea extinderea masurilor de distantare sociala pana…

- Masurile de distantare sociala din Germania vizand o oprire a raspandirii epidemiei noului coronavirus raman in vigoare pana la 19 aprilie, a anuntat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste restrictii - introduse luna trecuta - urmeaza sa fie reevaluate…

- Masurile de izolare si de distantare sociala introduse de guvernul britanic in scopul incetinirii raspandirii COVID-19 ar putea da deja rezultate si ar putea duce in curand la declinul epidemiei in Marea Britanie, potrivit concluziilor unei cercetari preliminare, informeaza Reuters miercuri. Prin intermediul…

- Marea Britanie nu va putea reveni la o viata normala mai devreme de sase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera…

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera un…