Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu, o persoana din opt a fost infectata cu noul coronavirus in Marea Britanie, in decembrie, pe fondul raspandirii unei tulpini mult mai contagioase. Potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), o persoana din 10 in Tara Galilor, una din 13 in Irlanda de Nord si una din 11…

- Danemarca a anuntat sambata ca a depistat un prim caz de contaminare cu noua varianta de coronavirus inalt contagioasa din Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu varianta foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie, informeaza Reuters.

- BRUXELLES, 31 dec - Sputnik. Portugalia va avea pe agenda, la președinția UE, pregatirea recuperarii post-COVID-19 si incheierea demersurilor care sa permita punerea in aplicare a Mecanismului de Rezilienta si Redresare. Nu trebuie uitat nici Brexitul care va crea probleme incepand de anul urmator…

- Aproximativ 50 de tari au suspendat sosirea calatorilor provenind din Regatul Unit, dupa descopeirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic, relateaza AFP. Restrictiile vizeaza uneori si alte tari in care a fost descoperita noua tulpina, precum Africa de Sud si Danemarca. ATP…

- Aproximativ 50 de tari au suspendat sosirea calatorilor provenind din Regatul Unit, dupa descopeirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit news.ro.Restrictiile vizeaza uneori si alte tari in care a fost descoperita noua tulpina, precum Africa de Sud…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, transmite AFP, preluata de Agerpres . Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea…

- Compania este acum in asteptarea aprobarilor emise de autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor, informeaza DPA, potrivit Agerpres . A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții "Autoritatile cu rol de reglementare analizeaza in…