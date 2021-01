Stiri pe aceeasi tema

- Sursa citata a precizat ca Sarkissian s-a testat dupa ce a avut simptome specifice infecției.Președintele Armeniei a plecat la Londra impreuna cu familia și nepoții sai pentru a petrece Anul Nou, dar și pentru a se opera la picior. ”Presedintele se afla in izolare si va continua temporar sa-si exercite…

- In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.430. Dintre acestea, 1.255 sunt internate la ATI. Pe teritoriul Romaniei, 41.342 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.738 de persoane se afla in izolare…

- Boris Johnson a anunțat ca Londra și Anglia de sud-est va intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews.

- Polonia va intra intr-o carantina nationala incepand din 28 decembrie pana pe 17 ianuarie, perioada in care vor fi inchise toate hotelurile, mall-urile si partiile de schi, a anuntat joi ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei…

- Un politist local din municipiul Buzau a murit, vineri dimineata, la circa o saptamana de la momentul la care a fost diagnosticat cu COVID-19. Catalin Simion avea sarcina de a-i verifica pe buzoienii aflati in carantina la domiciliu. Potrivit Sindicatului Politistilor Locali Buzau, polițistul avea 48…

- Caz incredibil in comuna Ivesti din Galati. Un barbat infectat cu coronavirus a incercat sa isi croiasca drum cu lopata prin padurea de langa localitate pentru a iesi din zona de carantina. Cand a crezut ca a scapat cu bine, a dat nas in nas cu jandarmii care pazeau zona. Barbatul de 44 de ani […] Source