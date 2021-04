Coronavirus: Preşedintele Argentinei, testat pozitiv pentru COVID-19 chiar de ziua sa naştere Presedintele argentinian Alberto Fernandez, care a implinit vineri 62 de ani si fusese anterior vaccinat impotriva COVID-19, a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus conform unui test antigen, relateaza sambata agentiile de presa AFP, EFE si Reuters.



"La sfarsitul zilei de astazi (vineri), dupa ce am avut febra de 37,3°C si o usoara durere de cap, mi s-a facut un test antigen, rezultatul fiind pozitiv", a scris Fernandez pe contul sau de Twitter intr-o postare in cursul noptii de vineri spre sambata.



El a adaugat ca asteapta rezultatul unui test PCR

Sursa articol si foto: agerpres.ro

