- Presedintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, a anunțat duminica seara ca țara sa va incepe vaccinarea impotriva COVID-19 in ianuarie. Acesta a cerut sa fie ales „vaccinul adecvat”, noteaza AFP. „I-am dat instructiuni prim-ministrului (Abdelaziz Djerad) sa prezideze, fara intarziere, o reuniune cu Comitetul…

- Un videoclip ironic ce ii indeamna pe tinerii germani sa-si faca datoria patriotica in razboiul impotriva COVID-19 stand acasa si lenevind pe canapea a facut senzatie pe Internet, cumuland peste un milion de vizualizari pana luni, relateaza Reuters. Videoclipul, aparut online in contextul in care…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters. Peste 6.000 de militari sprijina deja autoritatile…

- Abdelmadjid Tebboune, presedintele Algeriei, este infectat cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de presedintia algeriana printr-un comunicat preluat de AFP, potrvit Agerpres. Tebboune, in varsta de 74 de ani, este spitalizat de cateva zile in Germania, unde „continua sa beneficieze de tratament…

- Presedintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, este infectat cu coronavirus, a anuntat marti presedintia algeriana printr-un comunicat preluat de AFP. Tebboune, in varsta de 74 de ani, este spitalizat de cateva zile in Germania, unde 'continua sa beneficieze de tratament intr-un spital…

- O invațatoare de 55 de ani a murit, fiind infectata cu noul coronavirus. Deși s-a simțit rau in urma cu cateva zile, femeia s-a tratat acasa, crezand ca este vorba de o raceala banala. Insa saptamana trecuta a ajuns la spital, unde a avut nevoie de ventilație emcanica, scrie ziarul Olt-Alert.Camelia…

- Donald Trump a revenit la biroul de la Casa Alba la șase zile de la confirmarea diagnosticului pozitiv de COVID-19 și la o zi de la externarea din spital, in pofida sfaturilor medicilor. Vestea a fost oferita de CNN , care subliniaza faptul ca președintele american a incalcat regulile de carantina și…