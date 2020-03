Presedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a anuntat joi ca guvernul spaniol ia in considerare inchiderea capitalei ca masura de a opri raspandirea coronavirusului in Spania, relateaza Reuters. Guvernul spaniol a negat miercuri ca ar aveain plan o astfel de decizie. "Din ce am vazut in ultimele ore, este luata in considerare posibilitatea de a inchide Madridul", a spus Isabel Diaz Ayuso la postul local de televiziune Tele 5. Potrivit El Pais, in Comunitatea Madrid numarul cazurilor confirmate de coronavirus ajunsese miercuri la 1.024 si s-au inregistrat 31 de decese. Ministrul egalitatii Irene…