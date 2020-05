Stiri pe aceeasi tema

- SUA, absente de la teledonul mondial organizat luni de Uniunea Europeana pentru a finanta descoperirea unui vaccin impotriva noului coronavirus, au minimalizat aceasta initiativa, calificand-o drept o conferinta "printre atatea altele" si si-au exprimat hotararea de a actiona singure, relateaza AFP.…

- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Am facut-o. In doar cateva…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Guverne, filantropi, sefi de companii si celebritati sunt invitati sa participe la o colecta mondiala de fonduri ce va fi organizata luni la Bruxelles pentru descoperirea unui vaccin si tratamente impotriva infectarii cu noul coronavirus, potrivit AFP.Organizatoare a acestui "maraton online",…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa organizeze la 4 mai o conferinta online a donatorilor, pentru a obtine fonduri de la guverne si organizatii in vederea finantarii cercetarii cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat vineri impotriva inchiderii frontierelor decisa de unele state membre ale UE pentru a-si proteja populatia de pandemia de coronavirus. ''Interdictiile generale de calatorie nu sunt considerate de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Coronavirus: "Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest moment" /romania/file/1png_ro1.png In cadrul videoconferintei cu liderii UE din 10 martie in care s-a discutat epidemia de COVID-19, Comisia a primit mandat…