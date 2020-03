Coronavirus: Preşedinta Comisiei Europene anunţă crearea unui fond special Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurari marti ca va utiliza ''toate instrumentele disponibile'' pentru a sustine economia tarilor afectate de epidemia provocata de noul coronavirus, anuntand crearea unui fond special ca raspuns la epidemie, relateaza AFP si Reuters.



''Vom folosi toate instrumentele de care dispunem pentru ca economia noastra sa reziste la aceasta furtuna'', a declarat Ursula von der Leyen, la incheierea unei reuniuni extraordinare prin videoconferinta cu cei 27 de lideri europeni.



"Ne vom asigura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile avute in vedere, ea a mentionat ajutoarele de stat acordate companiilor aflate in dificultate, flexibilitatea in aplicarea pactului de crestere si stabilitate sau chiar un fond special ca raspuns la epidemie. Un summit de urgenta al UE, prin videoconferinta, a inceput marti pentru a…

- Nivelul de risc privind coronavirusul in Uniunea Europeana a trecut de la moderat la ridicat. Declaratia a fost facuta de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP si Reuters, citeaza Agerpres.

- Preedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ridicarea niveului de risc privind noul coronavirus de la moderat la ridicat, in Uniunea Europeana potrivit AFP si Reuters citate de Agerpres.Von der Leyen a facut aceasta afirmatie intr-o conferinta de presa alaturi de comisarii…

- Corespondența speciala din Bruxelles de la Carmen DINU Reuniti la Bruxelles pentru o reuniune extraordinara, liderii Uniunii Europene nu au reusit, la capatul unor discutii aprinse si dificile, sa ajunga la o intelegere pe tema viitorului buget al UE, respectiv cadrul financiar multianual pentru perioada…

- Liderii europeni incep un summit de doua zile privind bugetul multianual al UE, la care trebuie sa gaseasca solutii pentru a umple golul financiar lasat de pierderea contributiei britanice si sa impace divergentele intre finantarea noilor prioritati, precum combaterea schimbarilor climatice sau migratia,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat luni o incetare a focului in Libia la initiativa Turciei si a Rusiei, dar a avertizat ca Natiunile Unite trebuie sa conduca procesul de reconstructie in tara africana, transmite Reuters. ''Da, o incetare a focului este…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca se asteapta la discutii "dure" cu Marea Britanie asupra relatiei post-Brexit, avertizand ca va fi imposibil sa se ajunga la un acord asupra "tuturor aspectelor" pana la sfarsitul lui 2020, actualul termen-limita, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen se declara, intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului economic francez Les Echos, ”foarte ingrijorata” de fezabilitatea negocierilor cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) pana la sfarsitul lui 2020 si…