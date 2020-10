Stiri pe aceeasi tema

- Islanda se afla intre Oceanul Arctic și Atlanticul de Nord, fiind o țara insulara nordica. Numarul de locuitori este foarte mic, aproximativ 350.00 pe o suprafața de 103.000 km patrați. Daca e sa comparam aceste numere cu alte țari din Europa, Islanda este cea mai rarefiata din punct de vedere al populației.…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a acordat un interviu pentru FRF TV in avion, in drumul spre Reykjavik, capitala Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau Bulgaria, pe 12 noiembrie,…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a transmis, astazi, prin intermediul site-ului FRF , un mesaj suporterilor primei reprezentative. El afirma ca numai luptand impreuna Romania se poate califica la Campionatul European de anul viitor. „Stim ca in aceste timpuri e foarte greu pentru…

- Selecționata lui Mirel Radoi are ocazia sa bifeze prima calificare a Romaniei la un turneu final, in urma unui play-off, joi seara, la Reykjavik, impotriva Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Ceremonia oficiala de inmanare a premiilor Nobel din 10 decembrie de la Stockholm a fost anulata, o premiera din 1944, din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Fundatia Nobel, potrivit AFP si dpa. Cu toate acestea, este planificata o ceremonie televizata, ce va fi transmisa din capitala Suediei…

- Comisia Europeana va anunța caștigatorul concursului „Capitala europeana a inovarii 2020” in cadrul Zilelor europene ale cercetarii și inovarii. Care se vor desfașura in perioada 22-24 septembrie 2020. Ceea ce este cu adevarat interesant este faptul ca orașul Cluj-Napoca este calificat in finala competiției…

- Universitatea de Stat din Moldova se reorganizeaza, prin fuziunea (absorbția) Universitații de Stat ”Dimitrie Cantemir”, iar Academia de Administrare Publica - prin absorbția Institutului de Relații Internaționale din Moldova. O decizie in acest sens a fost luata astazi in sedinta de Guvern, transmite…

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. Oficialul a discutat cu administrația Casei-muzeu despre demararea lucrarilor de restaurare a complexului muzeal, devizul de cheltuieli, procesul de elaborare și aprobare a setului de acte permisive pentru derularea procedurilor de achiziții publice pentru efectuarea lucrarilor…