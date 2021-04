Coronavirus: Premierul Viktor Orban anunţă că Ungaria ''se îndreaptă spre libertate'' Numarul de doze de vaccin impotriva coronavirusului administrate in Ungaria ar putea ajunge la trei milioane pana in 13 aprilie, ''oferind oamenilor o noua sansa de a reveni la modul de viata anterior'', a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio Kossuth, preluat de MTI. Seful guvernului de la Budapesta a avertizat ca este nevoie in continuare de prudenta si de respectarea reglementarilor referitoare la epidemie in timpul vacantei de Paste. Orban a mentionat ca in ultimele 24 de ore la nivel national s-au inregistrat 260 de decese din cauza COVID-19 si peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de doze de vaccin impotriva coronavirusului administrate in Ungaria ar putea ajunge la trei milioane pana in 13 aprilie, "oferind oamenilor o noua sansa de a reveni la modul de viata anterior", a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio Kossuth, preluat de MTI. Seful…

- Sunt mai mulți oameni infectați ca oricand și foarte mulți sunt internați in spitale, a declarat sambata Janos Szlavik, medic infectolog la Spitalul Centrum din Budapesta. Janos Szlavik a subliniat: Epidemia este pe un trend ascendent, pe baza experiențelor anterioare se poate spune ca extinderea virusului…

- In zilele de dupa sarbatoarea de Paște vor fi vaccinate deja 2,5 milioane de persoane, iar in aceasta situație vor intra in vigoare urmatoarele modificari: circulația va fi restricționata de la ora 22, magazinele vor fi deschise intre orele 5:00-21:30. Conform RRA , trebuie asigurat ca pe o suprafața…

- In zilele de dupa sarbatoarea de Paște vor fi vaccinate deja 2,5 milioane de persoane, iar in aceasta situație vor intra in vigoare urmatoarele modificari: circulația va fi restricționata de la ora 22, magazinele vor fi deschise intre orele 5:00-21:30. Conform RRA , trebuie asigurat ca pe o suprafața…

- Ungaria nu vede în Rusia o amenintare directa la adresa securitatii teritoriului sau, dar în acelasi timp întelege si respecta faptul ca alte tari membre ale NATO gândesc diferit în acest sens - a declarat, miercuri la Bruxelles, ministrul ungar de externe, dupa reuniunea…

- Rusia nu reprezinta o amenințare directa pentru Ungaria, este de parere șeful diplomației de la Budapesta. Peter Szijjarto spune ca ințelege și respecta faptul ca unele state NATO gandesc in mod diferit, dar ca Ungaria nu impartașește aceasta perspectiva. Szijjarto a facut comentariile in timpul unei…

- Romania va colabora cu Ungaria in dezvoltarea infrastructurii rutiere România va colabora cu Ungaria în realizarea de proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii rutiere si conectarea retelei de autostrazi si a celei feroviare. Anuntul a fost facut de ministrul dezvoltarii,…

- O descindere in forța a mascaților in vila de lux a unui interlop miliardar maghiar a fost motiv de fericire pentru cateva secunde pentru o tanara, iubita proprietarului casei, scrie Blikk , cotidian care apare la Budapesta. Administrația Naționala a Impozitelor și Vamilor de la Budapesta a reținut…