- Expertii se asteapta ca varful epidemiei de COVID-19 sa se produca in Ungaria in ziua de 3 mai, a declarat prim-ministrul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat duminica pe pagina sa oficiala de Facebook, transmite Reuters. Premierul Orban, care a vizitat un spital, a mai afirmat ca, pana la acel…

- Masurile restrictive adoptate de Ungaria au reusit sa incetineasca propagarea noului coronavirus, dar ''adevaratul test'' abia urmeaza, a declarat premierul Viktor Orban vineri, intr-un interviu acordat postului de radio public, in timp ce guvernul sau a anuntat cea mai mare crestere…

- "Daca alte tari intrevad se pare deja luminita de la capatul tunelului, pentru moment, eu nu vad aceasta pentru Ungaria", a afirmat Viktor Orban. "Noi am castigat timp, ne-am aparat bine noi insine, dar adevaratul test abia urmeaza sa vina", a spus Orban, adaugand ca Ungaria pare sa se pregateasca…

- La o zi dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca a cerut Guvernului Orban sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar (500 de euro) medicilor și personalului medical care lucreaza cu pacienți COVID, premierul ungar Viktor Orban a anunțat, in interventia sa saptamanala…

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI. Seful executivului de la Budapesta a mentionat ca o decizie…

- "Cei doi cetateni iranieni cu statut de student in Ungaria au fost expulzati. Cei doi barbati au parasit sala de carantina a Institutului National de Hematologie si Boli Infectioase din cadrul Spitalului Central din Budapesta fara permisiune sau imbracaminte de protectie", a declarat ministerul intr-un…

- Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…