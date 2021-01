Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Israel a raportat joi cel mai mare numar de noi infectari cu coronavirus din ultimele aproape 3 luni – 5.618 noi cazuri, transmite DPA. Un astfel de bilant zilnic nu a mai fost raportat de la inceputul lunii octombrie, pe cand Israelul se afla in mijlocul celui de-al doilea…

- Milioane de vaccinuri COVID-19 stau neutilizate in unitațile medicale din SUA la o saptamana de la inceperea campaniei de inoculare, punand sub semnul indoielii ținta guvernului de 20 de milioane de vaccinari in aceasta luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Incepand de miercuri dimineața,…

- Miercuri, 23 decembrie, a inceput livrarea primelor loturi de vaccinuri de la Pfizer/BioNTech, pregatind lansarea campaniilor de vaccinare din țarile Uniunii Europene in acest weekend. Vaccinul a fost avizat de catre UE in cursul acestei saptamani. „Se lucreaza acum cu toate fortele pentru a pregati…

- Statele UE, implicit Romania, incep campania de vaccinare impotriva COVID pe 27 decembrie, dar un calcul simplu arata ca, in condițiile actuale, țarile membre nu iși pot imuniza intreaga populație prea curand, scrie revista germana Der Spiegel. Motivul? UE a contractat prea puține doze de vaccin eficient,…

- O infirmiera din Toronto si o octogenara din Quebec au devenit luni primele persoane care s-au vaccinat anti-Covid in Canada, intr-o campanie de vaccinare istorica in toata tara, scrie AFP. Injectia primita de Anita Quidangen intr-un spital din Toronto, retransmisa in direct de televiziuni,…

- Cele doua companii intenționeaza sa demareze un nou studiu anul viitor, cu speranța de a dezvolta un vaccin mai eficient pana la sfarșitul anului 2021. Australia a anulat și ea un contract pentru 51 de milioane de doze dintr-un vaccin dezvoltat in aceasta țara (UQ/CSL) dupa ce participanți la teste…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, susține ca este gata sa se vaccineze, in direct, la TV, cu noul ser anti-Covid, autorizat pentru distribuire de urgența in aceasta țara, informeaza RFI, care citeaza ITV. Autoritațile britanice au anunțat, miercuri, ca au autorizat vaccinul anti-Covid…

- Profesor universitar si expert in sanatate publica, Razvan Chereches atrage atentia ca autoritatile romane au intarziat nepermis campania de informare populatiei asupra vaccinarii contra COVID-19, ceea ce ar putea avea urmari grave.