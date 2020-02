Coronavirus: Premierul sloven califică drept ineficiente şi dăunătoare controalele poliţiei de frontieră croate Controalele introduse de Croatia in legatura cu noul coronavirus la unele puncte de trecere a frontierei cu Slovenia sunt ineficiente si daunatoare din punct de vedere economic, a declarat joi premierul sloven Marjan Sarec, transmite agentia croata de presa HINA.



La punctele de frontiera unde au fost introduse astfel de controale, politia de frontiera croata ii intreaba pe calatori daca vin din regiuni unde au fost inregistrate focare de coronavirus, masura care insa nu este foarte eficienta intrucat nu se poate avea incredere deplina ca toate raspunsurile vor fi sincere, a explicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea lua in discutie, in sedinta de miercuri, un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera, informeaza Agerpres. Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si…

- Italia va organiza marti dupa-amiaza o reuniune a ministrilor Sanatatii din tarile vecine peninsulei pentru a stabili ''linii de actiune coumne'' in fata epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Franta, Elvetia, Austria,…

- Premierul interimar Ludovic Orban spune ca Romania prezinta "un risc mai mare” in ceea ce priveste raspandirea coronavirusului, avand in vedere numarul mare de romani care locuiesc in Italia.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, le cere cetatenilor sa se informeze doar din surse oficiale cu privire la coronavirus. "Cer cetatenilor sa ia informatii numai din surse oficiale, sa faca abstractie de diferitele categorii de informatii care sunt date pe surse, sa urmareasca toate comunicarile oficiale…

- Politistii de frontiera care efectueaza controlul persoanelor la intrarea si la iesirea din tara au fost dotati cu masti de protectie, substante dezinfectante si manusi. Potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Giurgiu, Alina Cocoru, cetatenii care vin in tara din zonele afectate de imbolnaviri cu coronavirus…

- Pe Aeroportul „Henri Conda” din Otopeni au fost luate masuri speciale pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus. Planul de masuri a fost conceput cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- Pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus (2019-nCov), la aeroportul „Henri Coanda" a fost elaborat un plan de masuri comun cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, anunta reprezentatii aeroportului. „Acest plan de…

- Sapte barbati din India, cu documente false, au fost depistati astazi la Vama Curtici in trenul care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta (Ungaria), potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera.La controlul vameșilor, aceștia au prezentat carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane,…