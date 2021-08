Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a intrat in carantina dupa ce a fost identificata drept un contact apropiat al unei persoane cu COVID-19, informeaza dpa. Nicola Sturgeon va sta in carantina in asteptarea rezultatului la un test PCR. Conform regulilor anticoronavirus din Scotia, adultii care…

- 22 de pasageri ai zborului Madrid-Sibiu, plasați in carantina.C ainele de miros a depistat un bolnav de COVID Autoritatile au depistat, la zborul de vineri seara Madrid-Sibiu, persoane infectate cu noul coronavirus, anunta IGPR. Din 151 de pasageri, 22 au fost plasati in carantina si o persoana in…

- Ducesa de Cambridge, Kate, intra in carantina si isi anuleaza angajamentele, dupa ce o persoana cu care a intrat in contact a fost testata pozitiv cu covid-19, anunta luni Kensington Palace, relateaza Reuters, citat de news.ro ”Ducesa de Cambridge a intrat, saptamana trecuta, in contect cu…

- Ducesa de Cambridge nu poate participa, luni, la un serviciu de mulțumire organizat la catedrala Sf. Paul și nici la o petrecere organizata in gradina Palatului Buckingham.Alteța Sa Regala nu are simptome, dar respecta toate liniile directoare relevante ale Guvernului și se autoizoleaza acasa.

- Johanna Konta, jucatoarea britanica cel mai bine clasata, pe locul 31 WTA, a fost exclusa de la Wimbledon dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, informeaza BBC, potrivit news.ro. Jucatoarea de 30 de ani, cap de serie numarul 27, a fost nevoita sa intre in…

- AstraZeneca a anuntat marti ca un studiu clinic de faza tarzie nu a reusit sa ofere dovezi ca terapia sa cu anticorpi pentru Covid-19 protejeaza de boala oamenii care au intrat in contact cu o persoana infectata, acesta fiind un mic pas inapoi in eforturile sale de a gasi alternative la vaccinuri, transmite…

- Potrivit studiului, aproximativ 15% dintre romani afirma ca au fost infectati cu noul coronavirus, iar peste 60% cunosc cel putin o persoana care a fost infectata. Exista si un segment de populatie, de cel putin 800.000-900.000 de persoane, care afirma deschis ca nu exista noul coronavirus, indica sondajul…