- Franta a avertizat miercuri ca nu-si va da acordul pentru viitorul cadru financiar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027) daca acesta nu va avea prevazute suficiente sume pentru atenuarea efectelor economice ale pandemiei de COVID-19, iar vastul plan european de relansare economica cerut mai ales…

- Prim-ministrul Erna Solberg le-a spus copiilor norvegieni miercuri ca "va mai dura pana viata revine la normal" in tara, la fel ca la altii in Europa, in contextul in care pregateste redeschiderea unor parti ale societatii inchise de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters. Ea a vorbit…

- Pana la 22.000 de oameni ar putea muri si intre 934.000 si 1,9 milioane de persoane ar putea fi contaminate de noul coronavirus in Canada, au anuntat autortatile sanitare federale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Viata va reveni la normal dupa ce se va dezvolta un vaccin - ceea ce ar putea…

- Marea Britanie nu va putea reveni la o viata normala mai devreme de sase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat…

- Aproximativ 46 de milioane de americani ar putea ajunge someri in viitorul apropiat, deoarece companiile inchid serviciile care au "un contact ridicat" cu publicul, pentru a limita extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19), a avertizat miercuri James Bullard, presedintele Rezervei Federale (Fed)…

- Directorul Institutului National de Sanatate din Olanda (RIVM), Jaap van Dissel, a afirmat miercuri ca, pe baza estimarilor acestuia, rata de transmitere a noului coronavirus in randul populatiei tarii s-a redus semnificativ, informeaza Reuters. Audiat in fata unei comisii parlamentare, Jaap van Dissel…

- In Spania numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus a ajuns la un numar record: 2.696. In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața 514 persoane, a anunțat Ministerul Sanatații din Spania, potrivit AFP și Reuters. Spania a ajuns printre cele mai afectate țari de pandemia…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News. Bilantul epidemiei de coronavirus din Marea Britanie a ajuns la zece morti Marea Britanie a raportat 134 de cazuri…