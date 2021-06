Seful guvernului portughez Antonio Costa, care s-a aflat in contact cu unul dintre colaboratorii sai testat pozitiv pentru COVID-19, a fost plasat in izolare, a anuntat miercuri cabinetul sau, relateaza AFP. ''Desi a primit cele doua doze de vaccin si a respectat regulile de distantare si purtarea unei masti, premierul va sta in izolare o perioada stabilita de autoritatile sanitare'', a anuntat cabinetul sau intr-un comunicat, fara a preciza durata. Antonio Costa, care a fost testat negativ, nu prezinta simptome de COVID-19 si isi va mentine programul de lucru de la distanta. Luni,…