- Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, a anuntat astazi ca s-a plasat in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19, potrivit Agerpres. „Am aflat ca am fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19. Tinand cont de acest fapt si in conformitate cu toate…

- Marcel Ciolacu se afla in izolare, dupa ce in weekend a intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus, a declarat președintele PSD pentru Libertatea."Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am…

- Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii Kirill se afla in carantina, dupa ce a contactat cu o persoana infectata cu noul tip de coronavirus, informeaza Tass.ru , facand referire la pagina oficiala a Patriarhiei ruse.

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca rezultatul testului pentru coronavirus pe care l-a facut in aceasta dimineața este negativ, insa va ramane in izolare pana la un nou test, pe care il va face la sfarșitul saptamanii. Fritz a intrat in izolare și s-a testat pentru COVID dupa ce…

- "In acest moment suspend toate acțiunile de campanie cu interacțiune umana directa. Am aflat in urma cu cateva minute ca o persoana angajata in echipa mea de campanie a fost infectata cu covid-19. Eu nu am fost contact direct, dar cu toate acestea e mai bine sa ma izolez cateva zile, sa fac testul…

- Interpreta Tatiana Spinu a fost diagnosticata acum doua saptamini cu Covid – 19. Intr-o postare pe Facebook, cintareața le-a povestit prietenilor sai virtuali despre experiența traita. Deși a facut o forma ușoara și s-a tratat acasa, Tatiana a marturisit ca s-a simțit de parca „a fost pe alta planeta”.…

- Deputatul de Cluj și viitorul candidat la Primaria Cluj-Napoca a anunțat, pe pagina sa de Facebook, un nou caz de coronavirus în rândul angajaților din primarie. Conform spuselor lui Ungureanu, persoana infectata lucreaa la parterul cladirii, intrarea de pe strada Petru Maior. „Un…